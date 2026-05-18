        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Hatay'da "Depremin ardından topraktan gelen miras" sergisi açıldı

        Hatay'da 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü kapsamında, "Depremin ardından topraktan gelen miras" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 19:51 Güncelleme:
        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından gün yüzüne çıkan tarihi eserlerin yer aldığı sergi Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) işbirliğinde, Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi'nde açıldı.

        Sergide farklı tarihi dönemlere ait takılar, şişeler ve minyatür objeler gibi çeşitli eserler yer alıyor.

        Vali Mustafa Masatlı, burada yaptığı konuşmada, müzelerin yalnızca tarihi eserlerin sergilendiği yerler değil, aynı zamanda milletin hafızasını muhafaza eden irfan merkezleri olduğunu söyledi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası hasar gören tarihi yapıları ayağa kaldırdıklarını belirten Masatlı, "Artık Hatay'ımız, Antakya'mız, Defne'miz eski kimliğine kavuşuyor. Habib-i Neccar Camisi'yle, Saint Pierre Kilisesi'yle, Kurtuluş Caddesi'yle, Mustafa Kemal Caddesi'yle ve Uzun Çarşı'sıyla yani kısacası bu şehirde Hatay'ı Hatay yapan ne varsa ayağa kaldırılıyor ve kaldırmaya da devam edeceğiz." dedi.

        Masatlı, Hatay'ın medeniyet hafızasının korunması, tarihi kimliğinin yaşatılması ve gelecek nesillere de güçlü kültürel mirasın bırakılmasının en büyük sorumluluklarından biri olduğunu dile getirdi.

        Depremlerin kentte bıraktığı yaraların ardından toprağın, kadim şehrin binlerce yıllık tarihini kendilerine emanet ettiğini belirten Masatlı, şunları kaydetti:

        "Bu bakımdan bugün de açılışını yaptığımız 'Depremin ardından topraktan gelen miras' sergisi, asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmalar sırasında gün yüzüne çıkarılan eserlerle Hatay'ın yalnızca bir yıkımın değil aynı zamanda güçlü bir hafızanın, köklü bir medeniyet birikiminin ve yeniden diriliş iradesinin şehri olduğunu da göstermektedir."

        Vali Masatlı ve beraberindekiler konuşmanın ardından müzede sergilenen tarihi eserleri inceledi.

        Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi orkestrası da müzik dinletisi sundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

