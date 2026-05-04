Hatay'da depremlerde hasar gören meslek lisesi atölyesi yeniden hizmete açıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören meslek lisesi atölyesi, yenilenip hizmete açıldı.



Hayırsever iş insanı Erol Bilecik'in destekleriyle yeniden inşa edilen Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Semiha-Abbuş Bilecik Atölye Binası'nın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.



Programda konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerin eğitim kurumlarına ciddi zararlar verdiğini hatırlattı.



Kentte depremlerde hasar gören 944 okulun onarımının, 145 okulun da güçlendirilmesinin tamamlandığını belirten Masatlı, yıkılan 210 okulun yerine de 232 okulun açıldığını dile getirdi.



Okulların onarım, güçlendirme ve yeniden inşasında hayırseverlerin katkılarına değinen Masatlı, "Bizler hepimiz aynı coğrafyada yaşıyoruz, bizler öyle bir milletiz ki Hatay'da birisinin canı yansa İstanbul'dan insan onun üzüntüsünü taşır, Edirne'deki bir insanımıza bir şey olsa Kars'taki bir insanımız onun derdine ortak olmaya çalışır." dedi.



Meslek liselerinin ülkeye önemli katkılar sunduğunu belirten Masatlı, şöyle sürdürdü:



"Mesleki eğitim bu ülkenin stratejik bir konusudur, ara eleman bu ülkenin sanayisinin en önemli konularından bir tanesidir, burası da Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak hem şehrimizin hem de ülkemizin üretimine katkı sunacak, üretiminin içinde bulunacak o insanlarımızı, güzel evlatlarımızı yetiştirecek yer olacaktır."



Masatlı, yeni açılan atölyenin öğrencilere ve kente hayırlı olmasını diledi.



İş insanı Erol Bilecik de açılışı yapılan atölyede anne ve babasının adının yaşatılacağını dile getirdi.



Liseye kadar eğitim gördüğü Hatay'a gönül borcunu ödemeye çalıştığını anlatan Bilecik, şunları kaydetti:



"Bu bereketli toprakların bize verdiklerini 'eğitime, zaman zaman kültür sanata, spora ama en çok da eğitime ödeme zamanı' dedik ve bunu uzun yıllar, hayatımızın son nefesine kadar da ailemle beraber ödeyeceğimiz konusunda buradan memnuniyetle taahhüdümü veriyorum."



Konuşmaların ardından Masatlı, Bilecik'e destek ve katkılarından dolayı plaket verdi.



Masatlı ve beraberindeki protokol üyeleri atölyeyi gezerek makineleri inceledi, öğrencilerle sohbet etti.



Meslek lisesi öğrencileri, açılışı yapılan atölyede makine ve tasarım teknolojisi, metal teknolojisi ile mobilya ve iç mekan tasarımı uygulamalarını deneyimleyecek.

