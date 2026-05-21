        Hatay'da depremlerde hasar görmeyen 1050 metrekarelik taban mozaiği müzede sergileniyor

        Hatay'da depremlerde hasar görmeyen 1050 metrekarelik taban mozaiği müzede sergileniyor

        Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremleri hasarsız atlatan 1050 metrekarelik tek parça taban mozaiği, Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi'nde tarih meraklılarıyla buluşturuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 10:49 Güncelleme:
        Merkez Antakya ilçesindeki müzede, Helenistik, Roma, Bizans, Orta Çağ ve İslamiyet dönemlerine ait 340 eserin yanı sıra 2010 yılında bir otelin inşaat çalışması sırasında ortaya çıkarılan 1050 metrekarelik tek parça taban mozaiği de sergileniyor.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kapatılan, bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla 12 Haziran 2024'te yeniden kapılarını açan müze-otel konseptine sahip bina, tarih meraklılarını ağırlıyor.

        Ziyaretçiler, milattan sonra 6. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen ve "dünyanın en büyük tek parça mozaiği" kabul edilen esere ilgi gösteriyor.

        - Yeniden açıldıktan sonra 69 bin 758 kişiyi ağırladı

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Müzeler Haftası dolayısıyla ziyaret ettiği müzede gazetecilere açıklama yaptı.

        Müzenin, yeniden açıldıktan sonra 69 bin 758 kişiyi ağırladığını söyleyen Masatlı, "Milattan sonra 526 ve 528 yılında burada meydana gelen 2 farklı depremde bu mozaikte dalgalanmalar oluşmuş, devamında da bazı depremlerle yüz yüze gelmiş. Asırların felaketi 6 Şubat depremlerinde bu mozaiğimizde herhangi bir hasar oluşmamıştır." dedi. Masatlı, şöyle devam etti:

        "Tarih içerisinde defalarca depremlerle yüz yüze gelmiş olan şehrimizde, kadim mirasımız ve tarihimiz afetin izlerini taşımakla beraber hala ayaktadır. Bizler de tarihimiz ve medeniyetimizden aldığımız güçle yıkılan, hasar gören eserlerimizi ayağa kaldırmaya devam ediyoruz. Şehrimiz aynı zamanda mozaikler müzesi... Bu manada tarihe ilgi duyan, bu tür yapılarla ilgilenen dünyadan ve Türkiye'den insanlarımızı buraya bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

