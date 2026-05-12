        Hatay'da doktoru darbeden hasta yakını gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 13:07 Güncelleme:
        Hatay'da doktoru darbeden hasta yakını gözaltına alındı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zorla girdiği radyasyon odasında bir doktoru darbeden hasta yakını gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Dörtyol Devlet Hastanesi'ne giden F.K, bir yakınına anjiyo yapılan radyasyon odasına zorla girdi.

        Görevlilerin uyarısına rağmen dışarı çıkmayan zanlı, kardiyoloji doktoru E.İ.E'ye sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu.

        İhbar üzerine hastaneye yönlendirilen polis ekibi, F.K'yi gözaltına aldı.

        Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamada, doktora yönelik saldırıyı kınadı.

        Doktora hukuki destek sağlandığı ve sürecin avukatlarca yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Radyasyonlu bir alanda güvenliği tehlikeye atan bu şahsın tutuklanması dahil en ağır cezayı alması için tüm hukuki süreçleri kararlılıkla sürdüreceğiz. Sağlık çalışanlarımızın güvenliğini sonuna kadar savunacağız. Sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddeti kınıyor, mesai arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

