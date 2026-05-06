Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Hatay'da düzenlenen üniversiteler arası bilgi yarışması tamamlandı

        Hatay'da düzenlenen üniversiteler arası bilgi yarışması tamamlandı

        Hatay'da 7 üniversitenin katılımıyla düzenlenen "Doğru Bilginin İzinde Üniversiteler Arası Bilgi Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 17:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da düzenlenen üniversiteler arası bilgi yarışması tamamlandı

        Hatay'da 7 üniversitenin katılımıyla düzenlenen "Doğru Bilginin İzinde Üniversiteler Arası Bilgi Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle 4 Mayıs'ta Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Atatürk Konferans Salonu'nda başlayan yarışma, bugün final etabıyla tamamlandı.

        Ankara, Hatay, Adana, Mersin, Ağrı, Bartın ve Tunceli'den 7 üniversiteden 16 grubun katıldığı yarışmada HMKÜ Ar-Ge Topluluğu birinci, HMKÜ Sağlıklı Yaşam ve Genç Gezginler Topluluğu ikinci, HMKÜ Genç Yeşilay Topluluğu da üçüncü oldu.

        Yarışmada dereceye giren topluluklara ödülleri verildi.

        HMKÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nil Çokluk, yarışmaların eğlenceli ve bilgilendirici anlara sahne olduğunu söyledi.

        Sosyal medyayı aktif kullanan gençlerin dezenformasyona karşı bilinçli olmaları gerektiğini anlatan Çokluk, "Gençlerin aslında hakikat mücadelesinde aktif bir nefer olarak görev almalarını gerektiren bir yarışma şeklinde gerçekleşti." dedi.

        HMKÜ İletişim Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Tülay Atay da yarışmanın dışında gençlerin de bir araya gelmesinin sosyalleşme adına önemli olduğunu belirtti.

        Dezenformasyonun sosyal medyayla çağın sorunu haline geldiğini vurgulayan Atay, "Toplum olarak hepimiz sorumluluk bilinciyle hareket etmeliyiz. Siz medya olarak, biz de akademi olarak elimizi taşın altına koymak zorundayız. Bence bu yarışma da bunun bir parçası, hep beraber umarız bu dezenformasyonun üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu Çin'e gönderilecek
        Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu Çin'e gönderilecek
        YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
        YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
        Bugün Ne Oldu? 6 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 6 Mayıs 2026'nın haberleri
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        "Google" hesabından takip detayı ortaya çıktı
        "Google" hesabından takip detayı ortaya çıktı
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Komşusunun parmağını ısırıp koparttı!
        Komşusunun parmağını ısırıp koparttı!
        "Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz"
        "Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz"
        Petrolde sert düşüş
        Petrolde sert düşüş
        Avrupa'nın Erivan çıkarmasının satır araları neler?
        Avrupa'nın Erivan çıkarmasının satır araları neler?
        Çanakkale Savaşları'nda eşine yazmış! "Bize eğlence gibi geliyor"
        Çanakkale Savaşları'nda eşine yazmış! "Bize eğlence gibi geliyor"
        Yüksek faiz sürdürülebilirliği bozuyor
        Yüksek faiz sürdürülebilirliği bozuyor
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"

        Benzer Haberler

        Hatay'da evde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştiren zanlı yakaland...
        Hatay'da evde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştiren zanlı yakaland...
        Hatay'da Trafik Haftası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi
        Hatay'da Trafik Haftası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi
        Komşusunun ısırdığı parmağı ampute edildi
        Komşusunun ısırdığı parmağı ampute edildi
        Antakya Belediyesi'nden gastro bahar festivaline davet
        Antakya Belediyesi'nden gastro bahar festivaline davet
        Hatay'da ortez-protez hizmeti sunulan merkezde engellilere meslek de öğreti...
        Hatay'da ortez-protez hizmeti sunulan merkezde engellilere meslek de öğreti...
        Girişimde Kadın Gücü Projesi'nin Hatay etkinliği yapıldı
        Girişimde Kadın Gücü Projesi'nin Hatay etkinliği yapıldı