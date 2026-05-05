        Hatay'da elektrik akımına kapılan kişinin ölümüne ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

        Hatay'da elektrik akımına kapılan kişinin ölümüne ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kişinin elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 10:40 Güncelleme:
        Yunus Emre Mahallesi'nde 1 Mayıs'ta 16 yaşındaki Mahir Buğra K'nin staj yaptığı pastanede elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan iş yerinin elektrik işlerini yapan H.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, pastane sahibi S.Ç. serbest bırakıldı.

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1 Mayıs'ta İskenderun Mesleki Eğitim Merkezi Yiyecek İçecek Hizmetleri 10. sınıf öğrencisi Mahir Buğra K. (16), staj yaptığı pastanede elektrik akımına kapılmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
