Hatay'da evinde ölü bulunan 3 yaşındaki çocuğun babası tutuklandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 3 yaşındaki çocuğun evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan baba tutuklandı. Kurtuluş Mahallesi Eller Sokak'taki apartman dairesinde 3 yaşındaki Poyraz Yetkin T'nin ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan baba Muhammet Emin T'nin (30), emniyetteki işlemleri tamamlandı. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen baba, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Hatay'ın Yayladağı ilçesinde babasıyla kalan 3 yaşındaki Poyraz Yetkin T'den haber alamayan aile yakınlarının ihbarı üzerine dün adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. İkamete giden ekipler, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirlemiş, baba Muhammet Emin T. (30), Kösrelik Mahallesi'ndeki bir adreste gözaltına alınmıştı.

