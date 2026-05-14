Hatay'da gıda ürünü satan işletmeler denetlendi

Hatay'da Kurban Bayramı öncesinde gıda ürünü satan işletmelerde denetim yapıldı.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıklamasına göre, 15 ilçedeki denetimler pastane, fırın ve çerezcilerde sürdürüldü.



İşletmelerin hijyen şartlarını, üretim alanlarını ve mevzuata uygunluğunu kontrol eden ekipler, ürünlerin muhafaza koşullarını inceledi.



Denetimler Kurban Bayramı sonuna kadar devam edecek.

