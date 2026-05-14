Hatay'da gıda ürünü satan işletmeler denetlendi
Hatay'da Kurban Bayramı öncesinde gıda ürünü satan işletmelerde denetim yapıldı.
Giriş: 14.05.2026 - 16:32 Güncelleme:
Hatay'da Kurban Bayramı öncesinde gıda ürünü satan işletmelerde denetim yapıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıklamasına göre, 15 ilçedeki denetimler pastane, fırın ve çerezcilerde sürdürüldü.
İşletmelerin hijyen şartlarını, üretim alanlarını ve mevzuata uygunluğunu kontrol eden ekipler, ürünlerin muhafaza koşullarını inceledi.
Denetimler Kurban Bayramı sonuna kadar devam edecek.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri