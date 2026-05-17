Hatay'da hız sınırını aştığı anları sosyal medyada paylaşan motosikletliye 55 bin lira ceza

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hız sınırını aştığı anları sosyal medya hesabında paylaşan motosiklet sürücüsüne 55 bin lira ceza uygulandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hızlı gittiği anların videosunu hesabında paylaşan sürücünün M.F.Y. olduğunu belirledi. Polis merkezine götürülen sürücüye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 55 bin lira ceza kesildi. M.F.Y'nin sürücü belgesine de 90 günlüğüne el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.