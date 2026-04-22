Hatay'da kamyonetle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yeşil Mahallesi'nde A.O. idaresindeki 31 AYJ 177 plakalı kamyonet ile Suriye uyruklu Abdulkadir Muhammed yönetimindeki 31 MC 9709 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ile beraberindeki K.M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

