Hatay'da kurulan kooperatifle ilçe halkı mantar yetiştiriciliğini öğreniyor

LALE KÖKLÜ - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 46 girişimciyle kurulan kooperatifte düzenlenen eğitimlerle yöre halkı mantar yetiştiriciliğinin inceliklerini öğreniyor.



Yayladağı Belediyesi ve Kaymakamlığın desteğiyle bir araya gelen girişimciler, 2022'de uzman kişilerden kurs alarak kültür mantarı yetiştirilmesinden hasadına kadar olan tüm süreci teknik olarak öğrendi.



Eğitim alan girişimciler daha sonra 1000 metrekare kapalı alanda oluşturdukları tesiste kültür mantarı yetiştiriciliği yapmaya başladı.



Tesisle aynı anda Yayladağı Mantar Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni de kuran girişimciler, talep eden yöre halkı için burada eğitimler düzenledi.



Mantarın her aşamasıyla ilgili aldıkları eğitimler sayesinde ilçe halkından kimisi kendi çadırını kurarak yetiştiricilik yapmaya kimisi de bakım ve hasat süreçlerinde kalifiye olarak çalışmaya başladı.



İlçede farklı noktalarda yer alan 130 çadırda yıl boyunca üretimi gerçekleştirilen mantar, kooperatifte bu işin inceliklerini öğrenen 150'ye yakın kişiye de istihdam kapısı oluyor.



- "Kooperatifin amacı para kazanmak değil"



Kooperatif başkanı Muhammed Hadi Sohta, AA muhabirine, Bayırbucak Türkmeni olduğunu ve 14 yıldır Türkiye'de yaşadığını söyledi.



İlçede ilk mantar çadırının 2018'de kurulduğunu ve bugün 130 çadıra ulaşıldığını anlatan Sohta, şöyle konuştu:



"İlçede ilk 5 çadırda başlandı, sonra insanlar baktılar bu işte para var ve istihdam yaratıyor sonrasında çadırlar çoğaldı. 2022 temmuzda da kooperatif kuruldu. Kooperatifin amacı para kazanmak değil, asıl amaç insanları çalıştırmak, istihdam sağlamak ve işi bilmeyene öğretmek. İşi öğretip süreklilik sağlıyoruz. Teknik bilgi isteyene teknik bilgi desteği sağlıyoruz."



Sohta, kooperatifte 25'i kadın 46 üyenin bulunduğunu, her bir üyenin ya kendi çadırını kurduğunu ya da kurulan çadırlarda emekçi olduğunu belirtti.



Kooperatifin kendi tesisinde ise yaklaşık 30 kişiye istihdam sağlandığını ifade eden Sohta, diğer bireysel tesislerle ilçede 150'ye yakın kişinin mantar üretiminden ekmek kazandığını dile getirdi.



- "Kooperatif sayesinde istihdam çoğaldı"



Kooperatif üyesi Aysel Çalışkan (38) da gördüğü eğitimlerle mantar yetiştiriciliğini öğrendiğini belirtti.



Kadınlar başta olmak üzere ilçedeki çok sayıda kişiye istihdam sağlayabilmek adına kooperatifi kurduklarını anlatan Çalışkan, şöyle devam etti:



"İnsanlara iş imkanı sağlamak ve eğitimler vermek üzere kooperatifi kurduk. Şu an birçok kadınla çalışıyoruz. İlk zamanlarda ilçede bu kadar mantar üretimi yoktu ancak kooperatif kurulduktan sonra birçok yerde var, kooperatif sayesinde istihdam çoğaldı."



Çalışkan, daha önce ev kadını olduğunu, şimdi ise mantar toplamak için kendi ekibini kurduğunu ve bu sayede çok sayıda kadının gelir elde etmesine katkı sağladığını belirtti.



Kooperatif üyesi 27 yaşındaki Safiye Bilge ise her aşamasında çalıştığı mantar sayesinde gelir elde ettiğini anlattı.



İlçedeki çok sayıda kadının kooperatif sayesinde aile bütçesine katkıda bulunduğu belirten Bilge, şunları kaydetti:



"Kadınlar kooperatif sayesinde kimseye muhtaç olmadan kendi işini yapıyor ve evine bir gelir götürüyor. Eşinin eline bakmadan çocuğunu yetiştirebiliyor, işine yetişebiliyor, her gören 'helal olsun, ne güzel' diyor. Aramıza katılmak isteyen çok fazla insan var. Kooperatif sayesinde bir devridaim oluyor ve hiçbir zaman boşluk olmuyor, tüccarlar da çalışanlar da iş veren de memnun."

