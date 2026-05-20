Hatay'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 25 zanlı tutuklandı

        Hatay'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 41 şüpheliden 25'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 18:02 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, esnafı haraca bağlayan, sözde koruma adı altında esnaftan para tahsil eden, masaj salonlarında kadınlara fuhuş yaptırarak paralarına zorla el koyan ve kendilerine direnenleri tehdit eden organize suç örgütünü takibe aldı.

        Çalışma sonucunda "kasten yaralama", "birden fazla kişiyle geceleyin yağma", "fuhuş", "6136 sayılı Kanun'a muhalefet", "tehdit", "tefecilik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarına karıştığı belirlenen 44 şüpheli tespit edildi.

        Ekiplerce belirli adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 41 zanlı yakalandı, 3 şüphelinin cezaevinde oldukları belirlendi.

        Adreslerde 7 ruhsatsız tabanca, 18 pompalı av tüfeği, 18 av tüfeği namlusu, 17 şarjör, 766 fişek, 462 kartuş, 250 gram skunk, 3 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, dürbün, 72 senet, muşta, bıçak, 3 bin 200 dolar, 1100 riyal, 4 bin 120 avro ve 31 bin 300 lira ele geçirildi.

        Şüphelilerden 11'i emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen 30 zanlıdan 25'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: Netanyahu ne istersem onu yapacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CANLI | HT Spor'un konuğu Ertuğrul Doğan
        Ümit Karan hakkında hapis talebi
        Bugün Ne Oldu? 20 Mayıs 2026'nın haberleri
        Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Sanal kumar iddiası! Kolonyayla yaşlı kadını yaktı!
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        İstanbul'da dev final!
        "Allah ıslah etsin"
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        "İçimin yağları eridi"
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Konutta reel düşüş devam ediyor
