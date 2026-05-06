        Hatay Haberleri Hatay'da ortez-protez hizmeti sunulan merkezde engellilere meslek de öğretiliyor

        LALE KÖKLÜ - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından insanların iyi olma haline katkıda bulunmak üzere kurulan Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nde ortez-protez hizmetinin yanı sıra engellilere meslek edindirme kursları da veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 11:14 Güncelleme:
        Hatay'da ortez-protez hizmeti sunulan merkezde engellilere meslek de öğretiliyor

        Vali Mustafa Masatlı'nın girişimleriyle engelli bireylerin özel ihtiyaçlarına yönelik modern bir şekilde tasarlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla 3 Aralık 2024'te açılan merkezde hem tedavi hizmetleri hem de farklı alanlarda açılan kurslar aralıksız sürüyor.

        Fiziksel Engelliler Vakfınca bugüne kadar 1000'e yakın ücretsiz ortez-protez hizmeti verilen merkezde engelli bireylerin sosyalleşmesi için de çalışmalar gerçekleştiriliyor.

        Bu kapsamda merkezde Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle ahşap boyamadan kuaförlüğe, pasta yapımından resim sanatına kadar çeşitli kurslar düzenleniyor.

        Merkeze gelen engelliler, sertifikalı meslek edindirme kursları sayesinde hem sosyalleşiyor hem de istihdam kapılarını aralayabiliyor.

        - Merkezden bugüne kadar 2 bin 500 kursiyer yararlandı

        Vali Mustafa Masatlı, AA muhabirine, merkezin ilk aşamada 6 Şubat 2023'teki depremlerde uzuv kaybı yaşayan vatandaşların ortez ve protez ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik projelendirildiğini söyledi.

        Projenin hayata geçmesiyle merkezin donatılarının arttırıldığını anlatan Masatlı, şöyle konuştu:

        "Süreç içerisinde bir taraftan ortez-protez hizmetlerini yürütürken diğer taraftan da buradaki insanlarımızın gerek sosyal hayata katılmaları gerekse eğitim hayatına dahil edilmesi onun yanında da birtakım atölye etkinlikleriyle becerilerini geliştirmesi yönünde haftanın neredeyse her günü hizmet veren kurslar açtık. Aslında burası bir komplekstir, bir taraftan ortez-protez yapımı ve bakımı, diğer taraftan da buraya gelen engelli vatandaşlarımızın yararlanmaları bakımından açılan kurslar ve verilen eğitimler noktasında Türkiye'nin ilk ve tek merkezidir."

        Masatlı, engelli bireylerin sadece kursa katılıp sertifika almakla kalmadığını, merkez sayesinde aynı zamanda istihdam olanağına da erişebildiğini dile getirdi.

        Depremlerin ardından insanların iyi olma haline katkıda bulunma noktasında merkezin önemli olduğunu vurgulayan Masatlı, "Bu kurs merkezimizde şu ana kadar 1000 civarı ortez-protez hizmeti verdik, onun yanında 2 bin 500 kursiyerimizi buradaki kurslarımızda eğiterek onlara birtakım kazanımlar sağladık ki bu kazanımlar özellikle meslek edinme noktasında kazanımlardır." dedi.

        - Sosyalleşip el becerisi kazanıyorlar

        Kursiyerlerden 53 yaşındaki Sibel Aytap, çocuk felci sonucu engelli kaldığını ve merkeze gelerek burada sosyalleştiğini anlattı.

        Merkezde çeşitli kurslara katıldığını belirten Aytap, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Çok sıkılıyordum sonra bu kursları duydum. Daha önce ahşap boyama ve ebru sanatı öğrenmeye de geldim şimdi de yağlı boya öğreniyorum. Resme merakım vardı bana bu fırsatı verdiler, ben de değerlendirdim, çok güzel, memnunum. Resmimi geliştirmek, güzel yerlere gelmek hatta ünlü ressamların arasına girmek istiyorum. Resim yaparak hayal dünyasına dalıyorum, sorunlarımdan uzaklaşıyorum, burada da değişik insanlar tanıyoruz."

        Mithat Hürriyetoğlu (60), doğuştan gelişme geriliği bulunan 28 yaşındaki oğlu Akın'ın merkez sayesinde hem sosyalleştiğini hem de maket yapımını öğrenerek el becerisi kazandığını ifade etti.

        Doğuştan yürüme engelli Mehtap Cengiz (24) de merkezde ahşap boyama sanatının inceliklerini öğrenmeye çalıştığını söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

