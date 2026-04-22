Hatay'da otomobilin çarptığı 17 koyun telef oldu
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobilin sürüye çarpması sonucu 17 koyun telef oldu, 3 koyun da yaralandı.
Giriş: 22.04.2026 - 20:10
E.B. idaresindeki 27 AKS 532 plakalı otomobil, Karakese Mahallesi'nde tünelde koyun sürüsüne çarptı.
Kazada, sürüdeki 17 koyun telef oldu, 3 koyun yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen jandarma ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı.
Bir süre trafiğe kapanan yol, daha sonra kontrollü olarak açıldı.
