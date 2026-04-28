        Hatay'da plakasını kapatmak için düzenek yaptıran tır sürücüsüne 140 bin lira ceza kesildi

        Hatay'da plakasını kapatmak için düzenek yaptıran tır sürücüsüne 140 bin lira ceza kesildi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, plakasını kapattığı tırıyla ağır tonajlı araçların girişinin yasak olduğu yolda ilerleyen sürücüye 140 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 13:20 Güncelleme:
        Hatay'da plakasını kapatmak için düzenek yaptıran tır sürücüsüne 140 bin lira ceza kesildi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, plakasını kapattığı tırıyla ağır tonajlı araçların girişinin yasak olduğu yolda ilerleyen sürücüye 140 bin lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plakası kapalı bir tırın Belen-İskenderun kara yolunda ilerlediğini belirledi.

        Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarıyla takip edilen sürücünün, ağır tonajlı araçların geçişinin yasak olduğu yoldan çıktıktan sonra plakasını açtığı tespit edildi.

        Polis ekiplerince durdurulan ve plakayı kapatmak için aracına düzenek yaptırdığı belirlenen sürücüye 140 bin lira ceza kesildi, aracı da 30 gün trafikten menedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

