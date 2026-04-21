Hatay'da şantiyedeki konteynerde çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti

Hatay'ın Erzin ilçesinde inşaat şantiyesindeki konteynerde çıkan yangında 1 işçi yaşamını yitirdi. Turunçlu Mahallesi'ndeki inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye personelinin müdahalesiyle söndürülen yangında, konteynerdeki Servet Kurt'un (44) hayatını kaybettiği belirlendi. Kurt'un cenazesi Erzin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

