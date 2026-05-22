        Hatay'da selde hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri defnedildi

        Hatay'da selde hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri defnedildi

        Hatay'da selde hayatını kaybeden Şahut Kimyonok ve Abdulhannan El Muhammet'in cenazeleri toprağa verildi.

        Giriş: 22.05.2026 - 13:54 Güncelleme:
        Samandağ ilçesinde dünkü sağanağın ardından meydana gelen selde hayatını kaybeden Şahut Kimyonok'un (62) cenazesi, yakınları tarafından Yenimahalle Asri Mezarlığı'na getirildi.

        Burada kılınan namazın ardından Kimyonok'un cenazesi toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Kimyonok'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Refiki Muhammed Yiğit Yıldırım, Belediye Başkanı Emrah Karaçay ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        - 15 yaşındaki çocuğun cenazesi Antakya'da defnedildi

        Merkez Antakya ilçesinde Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yamaçta bulunan bir evin sel nedeniyle yola doğru çökmesi sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Abdulhannan El Muhammet'in cenazesi de Aşağıoba Mahalle Camisi'ne getirildi.

        Muhammet'in cenazesi, burada kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

        Öte yandan, hayatını kaybeden Muhammet ve yaralı kurtulan kardeşinin olayın olduğu gece ablalarının evinde kaldığı öğrenildi.

        Kentte iki gün önce başlayan ve dün devam eden sağanağın ardından meydana gelen selde 3 kişi yaşamını yitirmiş, Samandağ ilçesinde arkadaş oldukları öğrenilen ve sele kapılarak kaybolan Deniz Hoşgel (19) ve Musa Paşa (20) için arama çalışmaları başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

