        Hatay'da selde hayatını kaybeden gencin cenazesi defnedildi

        Hatay'da bulundukları aracın sağanağın etkisiyle çöken köprüden nehre düşmesi sonucu arkadaşıyla hayatını kaybeden 20 yaşındaki Musa Paşa'nın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2026 - 14:15 Güncelleme:
        Samandağ ilçesinde 21 Mayıs'ta Küçükkaraçay Köprüsü'nün çökmesi nedeniyle nehirde kaybolan Paşa'nın dün bulunan cenazesi, hastane morgundaki işlemlerin ardından Mağaracık Mahalle Mezarlığı'na götürüldü.

        Burada kılınan cenaze namazına, gencin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samandağ Kaymakam Refiki Muhammed Yiğit Yıldırım, Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay ile vatandaşlar katıldı.

        Oğlunun tabutuna sarılan anne Yenal Paşa, "Polis olacaktın, yarın sınav geliyordu. Nereye gidiyorsun sen? Arkadaşlarının hepsi burada, sen niye bırakıp gittin?" diye ağıt yaktı.

        Namaz sonrası Paşa'nın cenazesi dualar eşliğinde defnedildi.

        Paşa ve arkadaşı Deniz Hoşgel'in (20) bulunduğu araç, sağanağın etkisiyle köprünün çökmesiyle Karaçay Nehri'ne düşmüştü. Suda kaybolan Hoşgel'in cesedi 22 Mayıs'ta Mağaracık Mahallesi yakınlarında, Paşa'nın cesedi de dün nehir kenarındaki sazlık alanda bulunmuş, kentte sağanağın neden olduğu selde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıkmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

