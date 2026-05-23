        Hatay'da selde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde selde kaybolan 20 yaşındaki Musa Paşa'yı arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 11:17 Güncelleme:
        Kentte üç gün önce etkili olan sağanak nedeniyle Samandağ ilçesinde meydana gelen selde kaybolan Musa Paşa'yı arama çalışmaları AFAD Başkanlığı koordinasyonunda sahil güvenlik, itfaiye, jandarma ve sivil toplum kuruluşlarının gönüllü ekiplerinin katılımıyla sürüyor.

        Ekipler, Karaçay mevkisinde başlayarak Asi Nehri'nin denize döküldüğü bölgeye kadar yaklaşık 20 kilometrelik hatta dron ve iz takip köpeklerinin desteğiyle arama çalışması yürütüyor.

        Kentte 3 gün önce etkili olan sağanakta Samandağ ilçesinde Deniz Hoşgel (19) ve arkadaşı Musa Paşa (20) sele kapılarak kaybolmuş, ekiplerin çalışması sonucu dün iki gence ait olduğu değerlendirilen kaza yapmış otomobil bulunmuştu.


        Bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Mağaracık Mahallesi'nde Asi Nehri'nin denizle buluştuğu noktada Hoşgel'in cansız bedenine ulaşmış, selde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

