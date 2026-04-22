Hatay'da sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yaptırılan okul hizmete girdi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği ile Bulgar ve Türk İş Kadınları Derneğinin destekleriyle inşa edilen 8 derslikli Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu törenle açıldı.



Serinyol Mahallesi'nde 740 metrekare alana tek katlı olarak yaptırılan okulun açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.



Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'teki depremlere değinerek, depremin ilk günlerinde Hatay'ın yaşadığı acılara şahit olduğunu söyledi.



Hatay'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeni bir inşa sürecinin başladığını belirten Yılmaz, kentin yeniden dirilişini görmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.



Bugün açılışını yaptıkları okulun hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, şöyle devam etti:



"Türkiye'mizin o zor günlerinde komşu ülkelerimizden çok büyük yardımlar geldi. Bulgaristan Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye'mizdeki o zor günlerde gönderdiği yardımlara bizler de şahit olduk. Çeşitli vesilelerle Bulgaristan'ı ziyaret ettiğimde oradaki yetkililerle görüştüğümde, hep şunu ifade ettiler, 'deprem sebebiyle biz Türkiye'nin her zaman yanında olmak için çaba sarf ettik, buradan, Bulgaristan'dan bizim hayal edemeyeceğimiz şekilde çok büyük yardımlar, Türkiye'ye, Hatay'a, Maraş'a, Adıyaman'a ve Malatya'ya gittiğini ifade ettiler."



Yılmaz, bu manada Bulgaristan'a teşekkürlerini ileterek, aynı zamanda Sofya'daki ve buradaki açılışını yaptıkları okulu kardeş okul yapacaklarını belirtti.



Vali Mustafa Masatlı ise açılışını yaptıkları okulun hayırlı olmasını temenni etti.



Yaşanan 6 Şubat 2023 depremlerine dikkati çeken Masatlı, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Depremlerde 210 okulumuz yerle bir oldu, şu an biz 232'nci okulumuzu açıyoruz. Diğer taraftan 61 okulumuzun da inşaatları devam ediyor ve biz şunu buradan gururla söyleyebiliriz, hem dostlarımız noktasında hem de milletimiz noktasında gerçekten ne kadar gurur duysak azdır. Neden mi? Bu bitirmiş olduğumuz 232'nci okulun 78'ini, hayırseverlerimiz marifetiyle yaptık, inşaatı devam eden 61 okulumuzun 17'si yine hayırseverler tarafından yapılıyor."



Masatlı, Bulgaristan'ın hem deprem döneminde hem de deprem sonrasında kardeşliğini gösterdiğinin altını çizerek, okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.



Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Başkanı Meral Güler de gelecek nesillerin daha iyi eğitim alması, çocukların cinsiyet fark etmeksizin, eşit koşullarda eğitime ulaşması için uğraştıklarını söyledi.



Dernek olarak 6 Şubat depremlerinin ardından "Ne yapmalıyız" diyerek yola çıktıklarını kaydeden Güler, şu ifadeleri kullandı:



"Dedik ki bir çocuk yeniden hayatını kurmaya başlayabilirse ancak o zaman bir şehir yeniden ayağa kalkmış olur ve ekledik, çocuklarımız temiz okullarda eğitim imkanına kavuşursa, ücretsiz yemeğe ulaşabilirse işte o zaman eşit olurlar. Evlatlarımız eğitim alırken güvenlikle ilgili bir tedirginlik yaşamazsa, işte o zaman şehirle birlikte çocuklarımıza bırakacağımız yarınları da doğru inşa etmiş oluruz. Bu inşaat, ilk destekçimizin 'ben de bir tuğla koymak istiyorum' demesiyle başladı, bir başka bağışçımızın 'ben de destek olacağım' demesiyle büyüdü. Birbirini hiç tanımayan insanlar birbirinin yarasını sahiplendi, bu okul inşaatı böyle tamamlandı."



Bulgar ve Türk İş Kadınları Derneği Başkanı Türkan Türker ise açılışını yaptıkları okulun kadınların dayanışması sonucu ortaya çıktığını belirterek, hayırlı olmasını temenni etti.



Türker, okulun öğrencilerini Bulgaristan'da ağırlamak istediklerini sözlerine ekledi.



Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Angel Cholakov, Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (BİSAV) Başkanı Yüksel Özkale, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Hatay Şube Başkanı Tülin Kesiktaş Teoman da birer konuşma yaptı.



Konuşmaların ardından okulun açılış kurdelesi kesildi, sınıflar gezildi ve öğrencilere hediyeler verildi.













