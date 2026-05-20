        Hatay'da tarihi meclis binasında perdelerini açan tiyatroda çocuklar için oyun sahnelendi

        Depremlerde yıkılmasının ardından aslına uygun inşa edilen Hatay Devleti dönemindeki meclis binasında hizmet vermeye başlayan Devlet Tiyatroları (DT), çocuklar için "Masal Treni" oyununu sahneledi.

        Giriş: 20.05.2026 - 14:44 Güncelleme:
        Anadolu'yu raylar üzerinde dolaşarak tiyatroyu şehir şehir vatandaşlarla buluşturan "Vagon Sahne" projesinin çocuk oyunu "Masal Treni", İskenderun'daki son temsilinin ardından Hatay Devlet Tiyatrosu sahnesinde perde açtı.

        Antalya Devlet Tiyatrosu yapımı eser, Hatay Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen ilk çocuk oyunu oldu.

        Çocukların ilgi gösterdiği temsilde, renkli ve duygu dolu anlar yaşandı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılması nedeniyle aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen Hatay Devleti dönemindeki meclis binası ile arkasında yer alan Adalı Konağı, kentin kültür ve sanat hayatına katkı sunması amacıyla Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiş, dün Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın da katılımıyla sahnelenen "Bu Da Geçer Ya Hu" isimli oyun, Hatay Devlet Tiyatrosu sahnesinde izleyiciyle buluşan ilk eser olmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
