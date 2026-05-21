        Hatay Haberleri Hatay'da tartıştığı eşi tarafından tüfekle vurulan kadın öldü

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde eşi tarafından tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 18:18 Güncelleme:
        Hatay'ın İskenderun ilçesinde eşi tarafından tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti.


        Yunus Emre Mahallesi'ndeki evlerinde Vahab K. (66) ile eşi Leyla K. (59) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Vahab K. tüfekle eşine ateş etti.


        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Leyla K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Vahab K. ise gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

