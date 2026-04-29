Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Hatay'da temel kazısı sırasında tarihi kalıntılara rastlandı

        Hatay'da temel kazısı sırasında tarihi kalıntılara rastlandı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde belediye tarafından yürütülen sosyal tesis inşaatının temel kazısı sırasında tarihi kalıntılara rastlanılması üzerine çalışmalara ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 14:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da temel kazısı sırasında tarihi kalıntılara rastlandı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde belediye tarafından yürütülen sosyal tesis inşaatının temel kazısı sırasında tarihi kalıntılara rastlanılması üzerine çalışmalara ara verildi.

        Kırıkhan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeni Mahallesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında, bir mağara içerisinde mezar ile küp parçaları ve insan kemiklerine rastlandı.

        Durumun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine bölgeye arkeolog ve teknik ekip sevk edildi.

        Ekiplerin ilk incelemelerine göre, söz konusu bulguların bölgenin tarihi yapısı gereği olağan nitelikte olduğu tespit edildi.

        Bölgede kazı çalışmalarının ilgili kurumların bilgisi ve denetimi çerçevesinde geçici olarak durdurulduğu, incelemelerin tamamlanmasının ardından mevzuata uygun şekilde yeniden başlatılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması!
        Gürlek: Altaş'ın iadesini bekliyoruz
        Gürlek: Altaş'ın iadesini bekliyoruz
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        Fed kararı öncesi altın fiyatları düşüşte
        Fed kararı öncesi altın fiyatları düşüşte
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu

