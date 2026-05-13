Hatay'da trafik kazasında ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tırla çarpışan traktörün sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Giriş: 13.05.2026 - 11:12
Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunda dün kullandığı traktörün tırla çarpışması sonucu ağır yaralanan Mehmet Yakar (80) tedavi altına alındığı Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Yakar'ın cenazesi morga kaldırıldı.
