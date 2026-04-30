Hatay'da trafikte akrobatik hareketler yapan motosikletli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde trafikte motosikletle akrobatik hareketler yapan sürücüye 45 bin 782 lira ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikletiyle seyir halindeyken akrobatik hareketler yaptığı anların görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişinin bulunması için çalışma başlattı. Kimliği tespit edilen sürücü M.Ç.T, ekiplerce yakalandı. Sürücüye 45 bin 782 lira ceza kesildi.

