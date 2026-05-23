Hatay'da trafikte akrobatik hareketler yapan motosikletliye 128 bin 629 lira ceza kesildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde trafikte motosikletle akrobatik hareketler yapan sürücüye 128 bin 629 lira ceza uygulandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikletiyle seyir halindeyken plakayı kapatarak akrobatik hareketler yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.



Yapılan çalışma sonucunda kimliği tespit edilen sürücü M.Y.A. polis ekiplerince yakalandı.



Trafik kuralı ihlalleri nedeniyle toplam 128 bin 629 lira ceza kesilen M.Y.A'nın ehliyetine 3 ay süreyle el konuldu, motosiklet de 2 ay trafikten menedildi.

