Hatay'da uçurumdan düşen kişi yaralandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alandaki uçurumdan düşmesi sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Harlısu Mahallesi'ndeki ormanda E.D. henüz bilinmeyen nedenle uçurumdan düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla düştüğü yerden çıkarılan E.D, "patpat" diye tabir edilen tarım aracıyla ambulansa götürüldü. Arsuz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.

