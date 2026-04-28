Hatay'da Uluslararası Geleneksel Türk Sanatları Sempozyumu düzenlendi

Hatay'da "Antakya'nın Ruhunda Habib-i Neccar" temasıyla Uluslararası Geleneksel Türk Sanatları Sempozyumu gerçekleştirildi.



Valilik koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen sempozyum, HMKÜ Atatürk Konferans Salonu'nda yapıldı.



Vali Yardımcısı Resul Yıldırım, açılış programında, Hatay'ın birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir şehir olduğunu söyledi.



Bu medeniyetlerden kalan önemli miraslardan birinin de Habib-i Neccar Camisi ve külliyesi olduğunu dile getiren Yıldırım, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından caminin yeniden ayağa kaldırıldığını anlattı.



Yıldırım, geleneksel Türk sanatlarına ilginin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmasının herkesin sorumluluğu olduğunu belirtti.



HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren de Hatay'ın "medeniyet taşıyıcısı" bir şehir olduğunu ifade ederek, "Hatay, dil, din, ırk, renk ve bakış açısı farklılıklarına rağmen barış içerisinde bir arada yaşayabilen, bu zanaatkarlığı gösterebilen ender şehirlerden birisidir." dedi.



Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu da sempozyumda olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi, programda emeği geçenlere teşekkür etti.



Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Kandemir ile HMKÜ El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayşegül Karakelle Alper de sempozyumda konuşma yaptı.



"Antakya'nın Ruhunda Habib-i Neccar" temasıyla düzenlenen sempozyumda, aralarında Türki Cumhuriyetler ve Balkanlar'dan gelen akademisyenlerin de olduğu katılımcılar, geleneksel Türk sanatlarının tarihsel gelişimi, kültürel mirası ve bugünkü yansımaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

