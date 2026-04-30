        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Hatay'da uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirilen aracın sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 19:07 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen bir otomobili takibe alarak Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunda durdurdu.

        Araçta narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, 109,77 gram sentetik uyuşturucu ile bir miktar esrar bulundu.

        Bunun üzerine sürücü Ö.K. ile araçtaki H.K. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan H.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen Ö.K. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Narkotik dedektör köpeğiyle araçta arama yapılması ve köpeğin tepki verdiği ön yolcu koltuğunun arka bölümünde uyuşturucu bulunması polis kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

