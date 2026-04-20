Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 24 zanlı tutuklandı

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 28 şüpheliden 24'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13-19 Nisan'da kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde 102 bin 555 sentetik hap, 273 gram sentetik uyuşturucu ve 44 gram esrar ele geçirildi, 28 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 24'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.