        Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 71 şüpheli yakalandı

        Hatay'da son bir ayda düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 71 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 10:29 Güncelleme:
        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, son bir ayda il genelinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.

        Operasyonlarda, 4 bin 642 uyuşturucu hap, 112 kök kenevir, 768,5 litre kaçak içki, 208 kilogram kıyılmış tütün, 799 gram esrar, 1233 kaçak sigara, 910 gram skunk, 475 gram sentetik uyuşturucu ve 16 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Çalışmalarda 71 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

