        Hatay'da yaralı ve bitkin bulunan 15 kuş tedavilerinin ardından doğaya salındı

        Hatay'da yaralı ve bitkin halde bulunan 15 kuş, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 12:54 Güncelleme:
        Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince farklı zamanlarda bulunan 8 kartal, 4 leylek, 2 şahin ve 1 kerkenez, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.

        Veteriner hekimlerce bakım ve rehabilitasyon süreçleri tamamlanan kuşlar, Alahan Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte doğaya salındı.

        Merkezin Koordinatörü Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, gazetecilere, kuşların çoğunluğunda ateşli silah yaralanması tespit edildiğini söyledi.

        DKMP ekiplerinin kaçak avcılığa karşı önlemler almasına rağmen üzücü durumlar yaşadıklarını belirten Altuğ, şöyle konuştu:

        "Bu hayvanları vurmamamız lazım, bunların eti yenmez. Doğada ciddi görevleri var. Tedavileri çok uzun zaman alıyor, büyük mücadele veriyoruz. Bunun dışında bize gelemeyen ve doğada ölenler var. Ayrıca, yaralanıp merkezimize getirilenlerin bir kısmı üreme sezonlarında yavrularını kaybediyorlar. Ciddi şekilde doğal dengeye zarar veriliyor."

        Hatay DKMP Müdürü Nuri Akın da kentin göç güzergahında yer almasından dolayı sıkça yaralı ve bitkin kuşlarla karşılaştıklarını ifade ederek, üniversiteyle koordineli çalışarak yaban hayvanlarını sağlığına kavuşturup doğaya döndürmeyi amaçladıklarını vurguladı.

        Etkinliğe, HMKÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pınar Peker, akademisyenler ve öğrenciler de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

