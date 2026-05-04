Hatay'da Zeynep-Deniz Şahutoğlu 12 Yaş Ulusal Hafta Sonu Tenis Turnuvası düzenlendi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde organize edilen Zeynep-Deniz Şahutoğlu 12 Yaş Ulusal Hafta Sonu Tenis Turnuvası'nda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.



Nardüzü Mahallesi'ndeki Zeynep Deniz Şahutoğlu MD Tenis Akademi Tesisleri'nde 4 gün süren turnuvaya, 180 sporcu katıldı.



Müsabakalar sonucunda dereceye giren tenisçilere madalya ve kupaları takdim edildi.



Törene katılan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, yaptığı konuşmada, sporun birleştirici gücüyle buluştuklarını söyledi.



Teniste 12 yaşın önemli olduğunu belirten Müderrisgil, "Bu yıl 1 Haziran itibarıyla Gelişim Ligi'ni başlatıyoruz. Her ilimizi o ligde yarışır halde görmek istiyoruz. Her neredeyseniz, hangi ildeyseniz bu çok önemli çünkü istiyoruz ki her ilden gencimiz, özellikle küçük yaşlardaki sporcular katılsın ve yetenek havuzumuz zenginleşsin ki teniste daha da ileri noktalara gidelim." diye konuştu.



İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder de sporcuları tebrik etti.



Törende, turnuvada emeği geçenlere plaket verildi.

