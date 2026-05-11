        Hatay'ın serinleten tatlısı havaların ısınmasıyla tezgahlardaki yerini aldı

        Hatay'da coğrafi işaret tescilli tatlı haytalı, havanın sıcak olduğu günlerde dondurmayla serinlemek isteyenler için satışa sunulmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 11:13 Güncelleme:
        UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan kentin dondurmalı tatlısı haytalı, havaların ısınmasıyla tezgahlardaki yerini aldı.

        Mısır nişastası ve sütle yapılan muhallebinin buzdolabında dinlendirildikten sonra kaselere konulmasıyla hazırlanan haytalı, üzerine dondurma konup gül şerbeti dökülerek servis ediliyor.

        Hatay Valiliğinin girişimiyle 21 Ocak'ta Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescili verilen tatlı, renkli sunumuyla hem göze hem damağa hitap ediyor.

        Kentte "serinleten tatlı" olarak anılan haytalı, yaz aylarında yöre halkı ve turistler tarafından sıkça tüketiliyor.

        - Aile mesleğinin dördüncü kuşak temsilcisi

        Haytalı ustası Mert Sahilli, AA muhabirine, aileden gelen mesleğinin dördüncü kuşak temsilcisi olduğunu söyledi.

        Ailesinin bu lezzeti 110 yıl yaşattığı merkez Antakya ilçesindeki işletmenin 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gördüğünü dile getiren Sahilli, açtıkları yeni şubelerle geleneği sürdürdüklerini anlattı.

        Sahilli, dondurma ve muhallebinin aynı kasede buluşturulduğunu ifade ederek, "Haytalı, ferahlatıcı bir tatlı, yaz turizmine çok uygun. Antakya'nın yaz sıcağından bunalanlar iş yerimize gelip tatlıyı yiyerek ferahlıyor." dedi.

        - "Bici bici"den farklı

        Kafe işletmecisi şef Onur Tansal da coğrafi işaret belgesi sayesinde haytalının, Adana'nın tescilli lezzeti "bici bici" ile karıştırılmasının önüne geçildiğini belirtti.

        İki tatlının muhallebilerinin farklı malzemelerle yapıldığını söyleyen Tansal, "Haytalıda muhallebiye sütlü dondurma, bici bicide ise rendelenen buz eklenip gül suyu dökülüyor. Haytalı ağır olmayan bir yaz tatlısıdır, dondurmayı yediğiniz zaman içiniz ferahlıyor. Altındaki süt muhallebisini yediğinizde de tatlı ihtiyacınızı karşılıyorsunuz." diye konuştu.

        Müşterilerden Yiğit Gider, yazın her fırsatta haytalı tükettiğini ve tatlıyı çok beğendiğini söyledi.

        Banu İmadoğlu da haytalının lezzetiyle damak zevki yaşattığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

