Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Hataylı sanatçı ipek kumaşlara ebru sanatıyla katma değer kazandırıyor

        Hataylı sanatçı ipek kumaşlara ebru sanatıyla katma değer kazandırıyor

        SALİM TAŞ - Hatay'da ebru sanatçısı 60 yaşındaki Durdunaz Günaydın, renkli desenlerle buluşturduğu ipek kumaşları katma değerli ürünlere dönüştürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 11:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hataylı sanatçı ipek kumaşlara ebru sanatıyla katma değer kazandırıyor

        SALİM TAŞ - Hatay'da ebru sanatçısı 60 yaşındaki Durdunaz Günaydın, renkli desenlerle buluşturduğu ipek kumaşları katma değerli ürünlere dönüştürüyor.


        Antakya'da yaşayan Günaydın, lise yıllarında katıldığı resim yarışmasında elde ettiği derecelerle ebru sanatıyla ilgilenmeye başladı.

        Su üstünde özel boyalarla birbirinden farklı desenler ortaya çıkaran Günaydın, eserlerine yenilik katmak için ebru sanatını klasik kağıt uygulamalarının dışına taşımak istedi.

        Günaydın, bu amaçla, kentin önemli kültürel değerlerinden ipek kumaşını ebruyla renklendirmeye karar verdi.

        Uzun süren denemelerin ardından Günaydın, geliştirdiği tekniklerle su üstünde yaptığı desenleri kağıt yerine ipek kumaşlarla buluşturdu.

        İpek şal, fular ve eşarp gibi ürünlere ebru sanatıyla katma değer kazandıran Günaydın, ortaya çıkardığı eserleri hem yurt içinde hem de yurt dışında fuarlarda sergiliyor.

        Günaydın, ebru sanatıyla yaptığı ürünleri pazarlayarak kazanç da elde ediyor.

        - "Mesleğimi severek yapıyorum"

        Günaydın, AA muhabirine, ipek üzerine ebru yapmanın zahmetli bir süreç olduğunu söyledi.

        Bir ürünü ortaya çıkarmak için günlerce uğraştığını anlatan Günaydın, ipek kumaşın boya tutma özelliği sayesinde daha canlı ve kalıcı desenler elde ettiğini belirtti.

        Ebru sanatıyla buluşturduğu ipek ürünlerin çok beğenildiğini ve talep gördüğünü ifade eden Günaydın, şunları kaydetti:

        "Mesleğimi severek yapıyorum. Gelecek kuşakların da bu sanatı öğrenmesini istiyorum. Bundan önce çok kişiye bu sanatı öğreterek yetiştirdim. Hatay ipeğini ebruyla buluşturmayı severek ve isteyerek yapıyorum. Sanatı öğrenmek isteyen herkesi yanıma davet ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yılın ikinci Enflasyon Raporu açıklanıyor
        Yılın ikinci Enflasyon Raporu açıklanıyor
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Galatasaray'dan Lemina'ya yeni sözleşme!
        Galatasaray'dan Lemina'ya yeni sözleşme!
        Konut satışında artış
        Konut satışında artış
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        "Kardeşimin katilini ortaya çıkarana 100 bin dolar ödül!"
        "Kardeşimin katilini ortaya çıkarana 100 bin dolar ödül!"
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        Fed’de Powell dönemi sona eriyor: Pandemi, enflasyon ve Beyaz Saray baskısıyla geçen 8 yıl
        Fed’de Powell dönemi sona eriyor: Pandemi, enflasyon ve Beyaz Saray baskısıyla geçen 8 yıl
        Kırmızı halıda rol çaldı
        Kırmızı halıda rol çaldı
        "Bunların konuşulması ayıp"
        "Bunların konuşulması ayıp"
        1200 metrelik bu dev köprüde araba kullanmak yasak
        1200 metrelik bu dev köprüde araba kullanmak yasak
        Huzurevindeki ölüme 6 taksitle para cezası
        Huzurevindeki ölüme 6 taksitle para cezası
        Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme!
        Gözler NBC'yi arıyor
        Gözler NBC'yi arıyor

        Benzer Haberler

        Hatay'da ters yönde ilerleyen cipin sürücüsüne 20 bin lira ceza kesildi
        Hatay'da ters yönde ilerleyen cipin sürücüsüne 20 bin lira ceza kesildi
        Mesaileri başlayan tarım işçileri, Amik Ovası'nda bin 100 TL yevmiye alacak
        Mesaileri başlayan tarım işçileri, Amik Ovası'nda bin 100 TL yevmiye alacak
        Hatay'da şantiyede yangın; konteynerler ile 8 araç zarar gördü
        Hatay'da şantiyede yangın; konteynerler ile 8 araç zarar gördü
        Minik Metehan, Hatay Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle ayağa kalktı
        Minik Metehan, Hatay Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle ayağa kalktı
        Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
        Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
        Hatay'da sahipsiz köpeklerin çocuğu kovalaması güvenlik kamerasında
        Hatay'da sahipsiz köpeklerin çocuğu kovalaması güvenlik kamerasında