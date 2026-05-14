Hataylı sanatçı ipek kumaşlara ebru sanatıyla katma değer kazandırıyor

SALİM TAŞ - Hatay'da ebru sanatçısı 60 yaşındaki Durdunaz Günaydın, renkli desenlerle buluşturduğu ipek kumaşları katma değerli ürünlere dönüştürüyor.





Antakya'da yaşayan Günaydın, lise yıllarında katıldığı resim yarışmasında elde ettiği derecelerle ebru sanatıyla ilgilenmeye başladı.



Su üstünde özel boyalarla birbirinden farklı desenler ortaya çıkaran Günaydın, eserlerine yenilik katmak için ebru sanatını klasik kağıt uygulamalarının dışına taşımak istedi.



Günaydın, bu amaçla, kentin önemli kültürel değerlerinden ipek kumaşını ebruyla renklendirmeye karar verdi.



Uzun süren denemelerin ardından Günaydın, geliştirdiği tekniklerle su üstünde yaptığı desenleri kağıt yerine ipek kumaşlarla buluşturdu.



İpek şal, fular ve eşarp gibi ürünlere ebru sanatıyla katma değer kazandıran Günaydın, ortaya çıkardığı eserleri hem yurt içinde hem de yurt dışında fuarlarda sergiliyor.



Günaydın, ebru sanatıyla yaptığı ürünleri pazarlayarak kazanç da elde ediyor.



- "Mesleğimi severek yapıyorum"



Günaydın, AA muhabirine, ipek üzerine ebru yapmanın zahmetli bir süreç olduğunu söyledi.



Bir ürünü ortaya çıkarmak için günlerce uğraştığını anlatan Günaydın, ipek kumaşın boya tutma özelliği sayesinde daha canlı ve kalıcı desenler elde ettiğini belirtti.



Ebru sanatıyla buluşturduğu ipek ürünlerin çok beğenildiğini ve talep gördüğünü ifade eden Günaydın, şunları kaydetti:



"Mesleğimi severek yapıyorum. Gelecek kuşakların da bu sanatı öğrenmesini istiyorum. Bundan önce çok kişiye bu sanatı öğreterek yetiştirdim. Hatay ipeğini ebruyla buluşturmayı severek ve isteyerek yapıyorum. Sanatı öğrenmek isteyen herkesi yanıma davet ediyorum."

