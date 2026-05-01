        Hatayspor-Vanspor FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında sahasında İmaj Altyapı Vanspor FK'yı 3-1 yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Bekir İrtegün, 1. Lige veda ettiklerini belirterek, "Hatayspor artık 2. Lig'de devam ediyor. Umarım gelecek sezon takıma daha iyi sahip çıkılır." dedi.

        Giriş: 01.05.2026 - 17:30 Güncelleme:
        İrtegün, İskenderun Fuat Tosyalı Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, İmaj Altyapı Vanspor FK'yi tebrik etti.

        Sezonun son maçını oynadıklarını anlatan İrtegün, "Bugünkü galibiyeti güzel oyun ve gollerle almamızın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

        Hatayspor'un Trendyol 1. Lig'e veda ettiğini dile getiren İrtegün, şöyle konuştu:

        "Hatayspor artık 2. Lig'de devam ediyor. Umarım gelecek sezon takıma daha iyi sahip çıkılır. Herkesin beklentisi bu. En azından Hatayspor'un 2. Lig'den de geriye gitmemesi için gönül verenlerin, bu camianın önde gelenlerinin takıma sahip çıkmasını istiyoruz. Buradaki kadronun korunması lazım. Ben en başta oyuncularımı, sonra personeli tebrik ediyorum. En azından galibiyetle ayrılmamız taraftarımıza küçükte olsa bir hediye olsun. "




        - Vanspor FK cephesi

        İmaj Altyapı Vanspor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise bugüne kadar çalıştığı arkadaşlarına teşekkür ettiğini belirtti.

        Kulübün genel kurul kararı aldığını ve bunun da 1 Haziran'da yapacağını vurgulayan Korkmaz, şunları kaydetti:

        "Mukavelem opsiyonlu olarak önümüzdeki sene de devam ediyor. Fakat ben kulübün bu seçim sürecinde, yeni seçilecek yönetimin daha sağlıklı ve özgün kararlar vermesi için bu opsiyonumu kullanmayı düşünmüyorum. Bu zamana kadar beraber çalıştığımız emekçi arkadaşlara çok teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

