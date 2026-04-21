İskenderun ilçesinde balkonuna silah ve kesici alet asan kişi yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinin balkonuna silah ve kesici alet asan kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir evin balkonunda silah ve kesici alet asıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Adrese giden ekipler, yaptıkları incelemede tüfek, 2 tabanca, 2 balta, kılıç ve bıçak ele geçirdi. Gözaltına alınan B.A. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

