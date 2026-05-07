Kırıkhan ilçesinde çocuk trafik eğitim alanı açıldı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, trafik eğitim alanı açıldı.



Kırıkhan Belediye Başkanı Ömer Erdal Çelik, Cumhuriyet İlkokulu bahçesine yaptırılan trafik eğitim alanının açılışında, trafik eğitiminin toplum güvenliği açısından büyük önem taşıdığını söyledi.



Çocukların alacakları trafik eğitimlerinin yaşamlarının her döneminde önemli rol oynayacağını anlatan Çelik, "Çocuklarımızın güvenli trafik bilincini kazanması hem kendi can güvenlikleri hem de toplumun huzuru açısından büyük önem taşıyor." dedi.



Çelik, eğitim alanının ilçedeki öğrencilere hayırlı olmasını diledi.



Açılışa, Kırıkhan Kaymakamı Ayhan Akpay, ilçe protokolü ile vatandaşların katıldı.



