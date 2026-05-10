Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Lösemiyi yenen baba depremde 20 günlükken öksüz kalan oğluna annelik de yapıyor

        Lösemiyi yenen baba depremde 20 günlükken öksüz kalan oğluna annelik de yapıyor

        LALE KÖKLÜ - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde eşi yaşamını yitiren kendisi de o dönemde lösemi tedavisi gören 38 yaşındaki Okan Kısaoğlu, 7 saat sonra enkazdan çıkarılan 20 günlük oğluna hem annelik hem de babalık yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 11:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lösemiyi yenen baba depremde 20 günlükken öksüz kalan oğluna annelik de yapıyor

        LALE KÖKLÜ - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde eşi yaşamını yitiren kendisi de o dönemde lösemi tedavisi gören 38 yaşındaki Okan Kısaoğlu, 7 saat sonra enkazdan çıkarılan 20 günlük oğluna hem annelik hem de babalık yapıyor.

        Defne ilçesindeki 3 katlı aile apartmanının birinci katında yaşayan ve depremden henüz 20 gün önce anne baba olan Okan-Sevilay Kısaoğlu çiftinin sevinci, afetin yaşandığı 6 Şubat sabahı büyük bir acıya dönüştü.

        O sabah, enkazda kalan anne yaşamını yitirirken, yeni doğan Hüseyin Efe ve babası yaralı olarak kurtuldu.

        Baba Kısaoğlu, o günlerde eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, oğlundan aldığı güçle 2022'de yakalandığı lösemiyi yenmek için mücadele etti.

        Adana ve Kayseri'de tedavi süreci geçiren ve oğlunu o dönemde annesi Azime Kısaoğlu'na emanet eden acılı baba, yaklaşık 1,5 yıl önce kardeşinden nakledilen ilikle sağlığına kavuştu.

        Tüm zamanını 3 yaşındaki oğluyla geçiren Kısaoğlu, iyi bir baba olabilmenin yanı sıra oğlunun tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenip ona annelik de yapıyor.

        - "Her şey oğlum için o iyi olsun diye"

        Okan Kısaoğlu, AA muhabirine, deprem sabahı evden çıkmaya çalışırken merdivenlerde büyük sarsıntıya yakalandıklarını söyledi.

        O an eşinin bir tarafa, kendisinin ve bebeğinin bir tarafa savrulduğunu anlatan Kısaoğlu, şöyle devam etti:

        "Hüseyin elimdeydi, deprem anında elimden uçtu, nereye gittiğini görmedim, öğleye doğru bizi çıkardıklarında Hüseyin daha enkaz altındaydı, onu en son çıkardılar, daha 20 günlüktü. Çok şükür oğluma bir şey olmadı, sağlık durumu iyiydi, sadece ufak tefek yaraları vardı ancak eşim orada vefat etti."

        Kısaoğlu, o süreçte eşinin kaybının acısına rağmen 20 günlük oğlu için ayakta kalmaya çalıştığını ve kanser tedavisini aksatmadan sürdürdüğünü belirtti.

        Kardeşinden yapılan ilik nakliyle kanserle savaşını kazandığını anlatan Kısaoğlu, şu anda tüm enerjisini evladı için kullandığını dile getirdi.

        Kısaoğlu, nakil olmasına rağmen 3 ayda bir rutin kontrollerinin devam ettiğini ve bu süreçte oğlunun bakımı için annesinden, kayınvalidesinden ve yengesinden destek aldığını söyledi.

        - "Annesi öğretmendi, inşallah o da iyi bir öğrenim görüp, güzel yerlere gelir"

        Depremden önce dönerci ustası olarak çalıştığını ancak şu anda oğlunun bir an olsun kendisinden ayrılmaması nedeniyle çalışamadığını belirten Kısaoğlu, şöyle konuştu:

        "Oğlum için ayakta kalmak, hastalığıma rağmen ona bakmak zorundaydım. Onun için tedavimi oldum, her şey oğlum için, o iyi olsun, iyi günlere gelsin diye. Yeri geldi hem annelik hem de babalık yaptım. Hasta olduğunda hastaneye götürürüm, banyosunu yaptırırım, lavabosu, giyimini, her ihtiyacını karşılıyorum. Okuyup iyi bir yerlere gelmesini istiyorum, annesi öğretmendi, inşallah o da iyi bir öğrenim görüp, güzel yerlere gelir."

        Azime Kısaoğlu (54) ise evladına hem anne hem de baba olan oğluna elinden geldiğince destek olmaya çalıştığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        "Hamaney görünmese de savaşın stratejisini belirliyor"
        "Hamaney görünmese de savaşın stratejisini belirliyor"
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        En güçlü bağlanma rekoru
        En güçlü bağlanma rekoru
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Katy Perry açacak
        Katy Perry açacak
        Yangında balkondan atladı, kurtarılamadı!
        Yangında balkondan atladı, kurtarılamadı!
        Sıcak hava ve kuvvetli yağış bir arada!
        Sıcak hava ve kuvvetli yağış bir arada!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!
        Ünlülerin şampiyonluk sevinci
        Ünlülerin şampiyonluk sevinci

        Benzer Haberler

        Hatay'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Hatay'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
        TOFAŞ'ın motoru alevlere teslim oldu
        TOFAŞ'ın motoru alevlere teslim oldu
        Antakya'da ev yangını
        Antakya'da ev yangını
        Ömrünü adadığı 3 engelli evladına gözü gibi bakıyor "Allah'tan tek isteğim,...
        Ömrünü adadığı 3 engelli evladına gözü gibi bakıyor "Allah'tan tek isteğim,...
        Engelli kızına 36 yıldır bebek gibi bakıyor
        Engelli kızına 36 yıldır bebek gibi bakıyor
        Hatay'da Galatasaray'ın şampiyonluğu büyük coşkuyla kutlandı
        Hatay'da Galatasaray'ın şampiyonluğu büyük coşkuyla kutlandı