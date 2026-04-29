        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri OYAK Genel Müdürü Yalçıntaş, "Yeni Altay'ın Bilinmeyen Hikayesi" kitabını üniversiteliler için imzaladı

        OYAK Genel Müdürü Yalçıntaş, "Yeni Altay'ın Bilinmeyen Hikayesi" kitabını üniversiteliler için imzaladı

        OYAK Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, "Yeni Altay'ın Bilinmeyen Hikayesi" kitabını Hatay'daki okurları için imzaladı.

        Giriş: 29.04.2026 - 14:01 Güncelleme:
        OYAK Genel Müdürü Yalçıntaş, "Yeni Altay'ın Bilinmeyen Hikayesi" kitabını üniversiteliler için imzaladı

        OYAK Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, "Yeni Altay'ın Bilinmeyen Hikayesi" kitabını Hatay'daki okurları için imzaladı.

        Yalçıntaş, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Konferans Salonu'nda "Kariyer Yolculuğum ve Öğrendiklerim" adlı söyleşi gerçekleştirdi.

        Söyleşide, üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Yalçıntaş, profesyonel yaşamındaki tecrübelerini, yöneticilik anlayışını, savunma sanayisindeki stratejik dönüşümü ve Türkiye'nin yerli-milli üretim vizyonunu anlattı.

        Türkiye'nin savunma sanayisinde bağımsızlık hedefi doğrultusunda yürüttüğü projelerin önemine dikkati çeken Yalçıntaş, Altay Ana Muharebe Tankı Projesi'nin gelişim sürecine ve bu süreçte karşılaşılan kritik aşamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Yalçıntaş, Altay'ın hikayesinin, Türk ordusunun tank yapma hikayesi olduğunu belirterek, "2000'de başlıyor, 26 yıl süren, birçok defa durma noktasına gelen bir mücadele. Türkiye o anlamda vazgeçseydi, dursaydı ne Altay tankı ne İHA'lar ne de gemiler olacaktı." ifadesini kullandı.

        Türkiye'nin geçmişte savunma sanayisi alanında dışa bağımlı bir yapı içerisinde bulunduğunu anlatan Yalçıntaş, şöyle konuştu:

        "1974'e kadar Türkiye, tüm savunma sanayisi ihtiyaçlarını ithal ediyordu. Gemisini, uçağını, tankını, ABD, Almanya ve başka ülkelerden satın alıyordu. 'Biz NATO üyesiyiz, bize her zaman destek olurlar.' deniliyordu. Kıbrıs Barış Harekatı olunca, müttefik sandığımız herkes her türlü desteği anında kesti."

        Yalçıntaş, uluslararası ilişkilerde stratejik çıkarların belirleyici olduğunu ifade etti.

        Türkiye'nin savunma sanayisinde kendi kapasitesini oluşturma kararlılığının bu süreçte şekillendiğini belirten Yalçıntaş, "Biz Türkiye olarak 'Kendi işimizi kendimiz yapalım.' dedik, ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ o zaman başladı." dedi.

        Yalçıntaş, savunma sanayisinde bağımsızlığın önemine de dikkati çekerek, stratejik anlamda, savunma alanında ülkelerin kendi kendine yetmesinin şart olduğuna değindi.

        Gençlere kariyer planlaması konusunda da tavsiyelerde bulunan Yalçıntaş, büyük hedefler doğrultusunda çalışmanın önemini vurguladı.

        Yalçıntaş, program sonunda öğrencilerin sorularını yanıtladı, "Yeni Altay'ın Bilinmeyen Hikayesi" kitabını üniversiteliler için imzaladı.

        İSTE Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duruel de üniversitede ağırladıkları Yalçıntaş'a teşekkür etti.

        Turkuvaz Kitap etiketiyle yayımlanan eser, Altay Ana Muharebe Tankı Projesi'nin kamuoyunda çok fazla bilinmeyen aşamalarını ve Türkiye'nin savunma sanayisindeki bağımsızlık yolculuğunu ele alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

