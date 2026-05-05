Protezle yürüyen depremzede çocuğun hayali futbolcu olmak

ALİ KÜÇÜK - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde kaybettiği sol bacağına takılan protezle ayağa kalkan 13 yaşındaki çocuk, fizik tedavi sürecinin ardından ampute futbol takımlarında oynamayı hedefliyor.



Kahramanmaraş merkezli afete Gündüz Mahallesi'ndeki 2 katlı evde yakalanan Suriye uyruklu Hasan El Cevher, yıkılan binanın enkazında kaldı.



El Cevher, ailesinin çıkmayı başardığı enkazdan yaralı kurtarıldıktan sonra İskenderun ilçesi ve Adana'daki hastanelerde tedavi gördü.



Üzerine beton parçası düşen sol bacağı diz üstünden ampute edilen çocuk, 2024'te İstanbul'da takılan protezle ayağa kalktı.



Kırıkhan İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi El Cevher, zamanla eskiyen protezini kendi imkanlarıyla değiştiremeyince Valilik ve Fiziksel Engelliler Vakfınca açılan Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezine başvurdu.



Merkezin ortez-protez bölümünde görevli doktorlar tarafından bacak ölçüsü alınan El Cevher, geçen ay yeni protezine kavuştu.



Kendisine uygun protezin takılmasıyla daha iyi yürümeye başlayan çocuk, merkezdeki fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından ampute futbol takımlarında forma giymeyi istiyor.



- "Protezden çok memnunum"



Hasan El Cevher, AA muhabirine, depremden 2 saat sonra yakınları tarafından enkazdan kurtarıldığını söyledi.



Tedavisi sırasında 13 kez ameliyat olduğunu anlatan El Cevher, "Merkezde çok şükür her şey çok güzel gidiyor. İstanbul'daki protezden memnun değildim ancak burada takılan protezden çok memnunum." dedi.



El Cevher, futbol tutkusunun erken yaşlarda başladığını belirterek, şöyle konuştu:



"Küçüklüğümden beri mahallede arkadaşlarımla futbol oynuyordum. Bu alışkanlığımı depremde bacağımı kaybetsem de sürdürüyorum çünkü futbolu çok seviyorum. En sevdiğim takım Fenerbahçe, en sevdiğim futbolcu ise Cristiano Ronaldo. Futbolcu olup insanlara yardım etmek, kazandığım parayla bedensel engellilere protez yaptırmak, görme ve işitme engellilere destek olmak istiyorum."



Yardımlarından dolayı merkezin görevlilerine teşekkür eden El Cevher, Fenerbahçe maçını stadyumda izlemeyi hayal ettiğini sözlerine ekledi.

