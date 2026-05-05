Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Protezle yürüyen depremzede çocuğun hayali futbolcu olmak

        Protezle yürüyen depremzede çocuğun hayali futbolcu olmak

        ALİ KÜÇÜK - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde kaybettiği sol bacağına takılan protezle ayağa kalkan 13 yaşındaki çocuk, fizik tedavi sürecinin ardından ampute futbol takımlarında oynamayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 11:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Protezle yürüyen depremzede çocuğun hayali futbolcu olmak

        ALİ KÜÇÜK - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde kaybettiği sol bacağına takılan protezle ayağa kalkan 13 yaşındaki çocuk, fizik tedavi sürecinin ardından ampute futbol takımlarında oynamayı hedefliyor.

        Kahramanmaraş merkezli afete Gündüz Mahallesi'ndeki 2 katlı evde yakalanan Suriye uyruklu Hasan El Cevher, yıkılan binanın enkazında kaldı.

        El Cevher, ailesinin çıkmayı başardığı enkazdan yaralı kurtarıldıktan sonra İskenderun ilçesi ve Adana'daki hastanelerde tedavi gördü.

        Üzerine beton parçası düşen sol bacağı diz üstünden ampute edilen çocuk, 2024'te İstanbul'da takılan protezle ayağa kalktı.

        Kırıkhan İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi El Cevher, zamanla eskiyen protezini kendi imkanlarıyla değiştiremeyince Valilik ve Fiziksel Engelliler Vakfınca açılan Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezine başvurdu.

        Merkezin ortez-protez bölümünde görevli doktorlar tarafından bacak ölçüsü alınan El Cevher, geçen ay yeni protezine kavuştu.

        Kendisine uygun protezin takılmasıyla daha iyi yürümeye başlayan çocuk, merkezdeki fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından ampute futbol takımlarında forma giymeyi istiyor.

        - "Protezden çok memnunum"

        Hasan El Cevher, AA muhabirine, depremden 2 saat sonra yakınları tarafından enkazdan kurtarıldığını söyledi.

        Tedavisi sırasında 13 kez ameliyat olduğunu anlatan El Cevher, "Merkezde çok şükür her şey çok güzel gidiyor. İstanbul'daki protezden memnun değildim ancak burada takılan protezden çok memnunum." dedi.

        El Cevher, futbol tutkusunun erken yaşlarda başladığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Küçüklüğümden beri mahallede arkadaşlarımla futbol oynuyordum. Bu alışkanlığımı depremde bacağımı kaybetsem de sürdürüyorum çünkü futbolu çok seviyorum. En sevdiğim takım Fenerbahçe, en sevdiğim futbolcu ise Cristiano Ronaldo. Futbolcu olup insanlara yardım etmek, kazandığım parayla bedensel engellilere protez yaptırmak, görme ve işitme engellilere destek olmak istiyorum."

        Yardımlarından dolayı merkezin görevlilerine teşekkür eden El Cevher, Fenerbahçe maçını stadyumda izlemeyi hayal ettiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Ekspertize düzenleme geliyor
        Ekspertize düzenleme geliyor
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Otomotivi ticari araçlar sırtladı
        Otomotivi ticari araçlar sırtladı
        İsrail basını: Ülke mali uçuruma sürükleniyor
        İsrail basını: Ülke mali uçuruma sürükleniyor
        "ABD başkanının insan onuruna saygı göstermesi gerek"
        "ABD başkanının insan onuruna saygı göstermesi gerek"
        Paymix'e operasyon
        Paymix'e operasyon
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        1,6 milyarlık dev operasyon
        1,6 milyarlık dev operasyon
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Beyaz Saray'da ara seçim hamlesi
        Beyaz Saray'da ara seçim hamlesi
        O daha 32 yaşında
        O daha 32 yaşında
        Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
        Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        Yürek yakan son fotoğraf! Hamile anne ve baba tedaviye alındı...
        Yürek yakan son fotoğraf! Hamile anne ve baba tedaviye alındı...
        Sahnelere geri dönüyor
        Sahnelere geri dönüyor
        Anne, baba ve 2 çocuk... 4 tabutla bir aileye veda!
        Anne, baba ve 2 çocuk... 4 tabutla bir aileye veda!
        İstanbul'da neler yaşamıştı?
        İstanbul'da neler yaşamıştı?

        Benzer Haberler

        Samandağ'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Samandağ'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Hatay'da elektrik akımına kapılan kişinin ölümüne ilişkin 1 şüpheli tutukla...
        Hatay'da elektrik akımına kapılan kişinin ölümüne ilişkin 1 şüpheli tutukla...
        Hatay'da 37 kaçak göçmen yakalandı
        Hatay'da 37 kaçak göçmen yakalandı
        Alaca yalıçapkınının avladığı balıkla mücadelesi kamerada
        Alaca yalıçapkınının avladığı balıkla mücadelesi kamerada
        Önlem alınmadan yola dökülen toprak yığını gece karanlığında kazaya neden o...
        Önlem alınmadan yola dökülen toprak yığını gece karanlığında kazaya neden o...
        Hatay'da motosiklet otomobille çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Otomobille çarpışa...
        Hatay'da motosiklet otomobille çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Otomobille çarpışa...