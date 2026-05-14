Samandağ ilçesinde "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Gençlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi.
Giriş: 14.05.2026 - 13:01
Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen öğrenciler ve vatandaşlar, bando takımı eşliğinde Cumhuriyet Parkı'na kadar yürüdü.
Etkinliğe Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Umut Zubari ve Samandağ Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oğuzhan Sudan da katıldı.
