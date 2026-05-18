Samandağ ilçesinde kekik toplarken uçurumdan düşen kişi yaralandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kekik topladığı sırada uçurumdan düşen kişi yaralandı. İsmine öğrenilemeyen kadın, Sutaşı Mahallesi'ndeki dağlık arazide kekik toplarken dengesini kaybetmesi nedeniyle uçurumdan düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerden ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan yaralı kadın, ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.