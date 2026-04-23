TCG Karpaz ve TCSG Yaşam gemileri Hatay'da ziyarete açıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, TCG Karpaz ve TCSG Yaşam gemileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla vatandaşların ziyaretine açıldı.
Vatandaşlar, ilçedeki özel bir limana demirleyen TCG Karpaz ile TCSG Yaşam gemilerini ziyaret etti.
Çocukların ilgi gösterdiği etkinlikte, askeri personel ziyaretçilere gemilerin donanımına ilişkin bilgi verdi.
İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder ve Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanı Yarbay Onur Emir de gemileri ziyaret etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.