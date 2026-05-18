        Hatay Haberleri "Tiyatro Treni" Hatay'da izleyiciyle buluştu

        "Tiyatro Treni" Hatay'da izleyiciyle buluştu

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının işbirliğinde hayata geçirilen "Tiyatro Treni", Hatay'ın İskenderun ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 18:36 Güncelleme:
        Ankara'dan 4 Mayıs'ta yola çıkan "Tiyatro Treni"nin, 13 gar ve istasyonu kapsayan 25 temsillik turnesinin son durağı Hatay'ın İskenderun ilçesi oldu.

        Tiyatro sahnesi bulunmayan şehirlerde çocuklara ve yetişkinlere yönelik ücretsiz tiyatro oyunlarının sergileneceği "Vagon Sahne Projesi" kapsamında "Masal Treni" oyunu, İskenderun Garı'nda çocuklar için ücretsiz sahnelendi.

        Yetişkin oyunu "Komşu Köyün Delisi" ise saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

        Tiyatroyu coğrafi sınırların ötesine taşıyarak güçlü bir kültür hattı oluşturmayı hedefleyen "Tiyatro Treni", İskenderun'dan önce Ankara, Karabük, Zonguldak, Çankırı, Yerköy, Hekimhan, Muş, Tatvan, Van, Palu, Gölbaşı, Pazarcık'ta tiyatroseverlerle buluştu.

        Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı ve "Vagon Sahne Projesi" Koordinatörü Efe Ünsal, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin son durağının İskenderun olduğunu belirtti.

        4 Mayıs'ta Ankara'dan başlayan proje kapsamında birçok şehirde tiyatroseverlerle bir araya geldiklerini ifade eden Ünsal, "Bugün burada Antalya Devlet Tiyatrosu'nun çocuk oyunu 'Masal Treni' sahneleniyor. Akşam saat 20.00'de ise yetişkinlere yönelik komedi oyunumuz 'Komşu Köyün Delisi' İskenderunlu sanatseverlerle buluşacak." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

