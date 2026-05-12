        Üniversiteliler geçen yıl yangına müdahale ettikleri ormanda bu kez fidan dikti

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde geçen yıl çıkan orman yangınının söndürülmesinde gönüllü görev alan üniversite öğrencileri, bölgenin yeniden yeşil görünüme kavuşması için fidan dikti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 11:21 Güncelleme:
        Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 30 Haziran 2025'te çıkan ve rüzgarın etkisiyle Dikmece, Alazi, Oğlakören, Üçgedik, Gülderen ve Alahan mahallerine sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle 2 Temmuz'da kontrol altına alındı.

        Tayfur Sökmen Kampüsü'ne yaklaşan alevlerin söndürülmesi için yürütülen çalışmalara gönüllü katılan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetim Bölümü öğrencileri, yangının ardından "Gençlikle İklim Uyumlu, Sürdürülebilir ve Yangına Dirençli Köyler" projesi başlattı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hatay Orman Bölge Müdürlüğünce desteklenen projeye katılan 38 öğrenci, Alahan Mahallesi'nde yanan alanlara birer fidan dikti.

        Akademisyenler eşliğinde yöre sakinleriyle açık hava toplantılarında bir araya gelen üniversite öğrencileri, orman yangınlarından korunma ve alevlere ilk müdahale yöntemleri hakkında bilgi verdi.

        - Derslerde öğrendiklerini aktardılar

        Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hasan Yücel, AA muhabirine, öğrencilerin derslerde öğrendikleri bilgileri kırsalda yaşayanlara aktardığını söyledi.

        Yücel, yerleşim yerinin ormanla iç içe olmasından dolayı Alahan Mahallesi'ni pilot bölge seçtiklerini belirterek, "Yangın riski bulunan ve yangına ilk müdahale edebilecek noktalarda yaşayanlara bilgi sunmak adına öğrencilerle yeni projeler geliştireceğiz. Gerekli ekipman, teçhizat ve donanımların sağlanması için üniversite olarak öğrencilerle çalışmalar yapacağız." ifadesini kullandı.

        Öğrencilerden 21 yaşındaki Simge Naz Okaya, yangınla mücadelede bilgilendirme çalışmalarının önemli olduğunu anlattı.

        22 yaşındaki Veysel Kaan Yeşil de şunları kaydetti:

        "Halkımızın neler yaşadığını ve hissettiğini dinlemeye geldik. Bizim için çok faydalı bir eğitim oldu. Fidan dikme etkinliğimizle beraber bunun sürdürülebilir bir çözüm olacağına inanıyorum. Köylülerimize bundan sonraki yangınlarda neler yapılması gerektiğinin bilgilerini veriyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

