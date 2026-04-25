Yayladağı'nda gölete düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde gölete düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Bozlu Mahallesi'nde gölet etrafında otlayan inek suya düştü. İneğini bulunduğu yerden çıkaramayan hayvan sahibi durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, yaptığı çalışma sonucu ineği bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumu iyi olan inek sahibine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.