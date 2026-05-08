Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu, Reyhanlı'da ziyaretlerde bulundu

Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu ve beraberindeki heyet, Reyhanlı ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.



Kuyubaşıoğlu, Reyhanlı Kaymakamı Muharrem Coşgun'u makamında ziyaret ederek bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Heyet ayrıca Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Can Akıllı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Arslan, İlçe Sağlık Müdür Vekili Özgür Şahan ile İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Halil Sarsar'ı da ziyaret etti.



Ziyaretlerde bağımlılıkla mücadeleye yönelik kurumlar arası işbirliği ve ortak yürütülebilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.



