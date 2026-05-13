        Iğdır Haberleri Ata mirasını üretime dönüştüren Iğdırlı çift tarımla istihdam sağlıyor

        BÜLENT MEVZER - Iğdır'da ata yadigarı arazilerinde üretim yapan İzzet ve Birgül Ova çifti, kurdukları tarımsal üretim modeliyle hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de çok sayıda kişiye istihdam imkanı sunuyor.

        Giriş: 13.05.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Oba köyünde yaşayan Ova çifti, bir süre kent merkezinde ikamet ettikten sonra İzzet Ova'nın geçirdiği rahatsızlığın ardından köylerine dönüş yaptı. Köydeki ata topraklarında yeniden üretime başlayan çift, 150 dönümlük arazide tarımsal faaliyetlerini sürdürüyor.

        Arazide kurulan 4 bin metrekarelik seraların da yer aldığı üretim alanında 100 bin kök marulun yanı sıra karnabahar, kırmızı ve beyaz lahana yetiştiriliyor. Açık alanda ise karpuz, kavun, domates ve salatalık üretimi yapılıyor.

        - 30 aileye ve mevsimlik işçilere istihdam sağlıyorlar

        Üretim faaliyetleri sayesinde bölgede 30 aile ve mevsimlik işçilere istihdam sağlayan Ova çifti, tarımsal üretim kapasitesini her geçen yıl artırmayı hedefliyor.

        İzzet Ova, AA muhabirine, dedelerinden kalan arazileri verimli kullanmak için nöbetleşe ekim sistemi uyguladıklarını söyledi.

        Toprağın verimini artırmak amacıyla bazı alanları belirli dönemlerde buğday ekimine ayırdıklarını belirten Ova, "Sebze ektiğimiz alanları 1-2 yıl sonra dinlendirip buğday ekiyoruz. Böylece hem toprağı dinlendirmiş oluyoruz hem de verimi artırıyoruz." dedi.

        Yaklaşık 70-80 dönümlük alanda aktif sebze üretimi yaptıklarını anlatan Ova, şöyle devam etti:

        "4 bin metrekarelik yüksek seramızda yıl boyunca üretim gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında yaklaşık 30 dönümde karpuz, 10-15 dönümde de kavun, domates gibi ürünler ekiyoruz. Riski bölerek üretim yapıyoruz. Bir ürün para etmezse diğeriyle ayakta kalıyoruz."

        Üretim sürecinde çevredeki kadınlara ve mevsimlik işçilere de iş imkanı sunduklarını kaydeden Ova, "Hem kendimiz çalışıyoruz hem de yöremizden kadın işçiler ve mevsimlik tarım işçileri istihdam ediyoruz. Böylece hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de çevremize iş olanağı oluşturuyoruz." diye konuştu.

        - "Bu kadar toprağımız var, ekelim biçelim' diyerek başladık"

        Birgül Ova ise şehir merkezindeki yaşamı bırakarak tarıma yöneldiklerini dile getirerek, "Eşim ticaretle uğraşıyordu ancak sağlık sorunları ve işlerin kötü gitmesiyle elimizdeki arazileri değerlendirmeye karar verdik. 'Bu kadar toprağımız var, ekelim biçelim' diyerek başladık." ifadelerini kullandı.

        Tarımın önemine dikkati çeken Ova, "Üretim çok önemli. Yiyecek üretmek zorundayız. Üreten ülke büyüyen ülkedir. Bir karış toprağımız varsa mutlaka ekmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

