Iğdır FK-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler ile 3-3 berabere kalan Alagöz Holding Iğdır FK'de teknik direktör Hikmet Karaman, oyuncularının iyi mücadele ettiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2026 - 20:39 Güncelleme:
        Hikmet Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'i tebrik ederek, "Oyuncularım iyi mücadele etti. Maçtan sonra da herhangi bir farklı düşünceye yer bırakmadı. Bu, çok önemliydi. Amed Sportif Faaliyetler'i tebrik ediyoruz. Süper Lig'e çıkmak kolay değil. Ülkeyi bir bütün olarak düşünmemiz gerekiyor. Başarılı olanı, iyi olanı alkışlayacağız." diye konuştu.

        Amed Sportif Faaliyetler'in ikincilik için son ana kadar Esenler Erokspor ile çekiştiğini aktaran Karaman, şunları kaydetti:


        "Erokspor ile çekiştiler ama onlar kendi sahasında 1-1 berabere kaldı. Bir hafta önce birçok konuşma oldu. Biz Iğdır olarak bu tür düşüncelerin içinde olmadığımız için hem takım hem de oyuncularımız olarak gururluyuz. Çıkan takımı da tebrik edeceksiniz. Kim çıkarsa çıksın bu bir gerçek. Dolayısıyla Amed Sportif Faaliyetler'e Süper Lig'de başarılar diliyorum. Aslında Amed takımının bu 5. maçı. 4 beraberlik, 1 mağlubiyeti var. Baktığımız zaman 5 maçta 8-11 puan kaybetmiş. Belki bu çok daha önceden şekillenirdi. Dolayısıyla ligin son maçına denk geldi. Futbol olarak iyi heyecan oldu. Bence iki takımı da tebrik etmek lazım. Skorlar sürekli değişti. Diğer tarafta da skorlar değişiyor. Bunu kaldırmak kolay değil."

        Karaman, oyuncularının lig boyuncu özverili davrandığını anlatarak, "Objektif bakmak, doğru değerlendirmek lazım. Nihayetinde bundan sonra play-off oynanacak. Biz Iğdırspor olarak çıktık, mücadelemizi verdik. Amed Sportif Faaliyetler attığımız gollere cevap verdi. Standartların üzerinde bir maç oldu. Bundan sonra play-off mücadelesi verecek takımlara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.





        - Amed Sportif Faaliyetler cephesi

        Amed Sportif Faaliyetler Teknik Sorumlusu Sertaç Küçükbayrak ise takımda daha önce görev yapan teknik direktörlere teşekkür ederek, şunları söyledi:

        "Bu takım bütün zorluklara rağmen şampiyon oldu. Bu şampiyonluğu taraftarımıza armağan ediyorum. Daha önce görev yapan Mehmet Altıparmak, Sinan hoca ve Mesut hoca, onların da bu şampiyonlukta çok emeği var. Onlara da verdikleri emeklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Barış süreci var ve bu süreçte Amed Sportif Faaliyetler Süper Lig'de oynayacak. Bütün maçları kardeşçe ve dostça oynayacak. Bize destek veren, yüreği bizimle çarpan herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'de de hedefi olacak."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

